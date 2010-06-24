Тимошенко даст экстренную пресс-конференцию

Политик будет говорить о газе

Сегодня в 10.30 состоится экстренная пресс-конференция лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО по поводу чрезвычайных событий вокруг решения Стокгольмского арбитража о возвращении газа "РосУкрЭнерго". Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, пресс-конференция состоится по адресу: Киев, ул. Туровская, 13. Аккредитация по телефонам: (067) 230-17-05, (067) 656-52-40.

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