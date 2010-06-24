Янукович придумал, как справиться с цензурой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что в ближайшее время будет принят ряд решений с целью сделать невозможной цензуру.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что, по мнению Президента, во время инициированной им беседы участников объединения «Стоп-цензуре» с председателем СБУ были найдены механизмы решения большинства затронутых вопросов.

Он пообещал, что в ближайшее время они будут формализованы в виде соответствующих решений и документов. В.ЯНУКОВИЧ считает первоочередной задачей установление четких, прозрачных взаимоотношений между органами государственной власти и СМИ. Это создаст действенные предохранители от цензуры, считает глава государства.

Президент подпишет Закон «О доступе к публичной информации», если за него проголосует Верховная Рада, говорится в сообщении. В.ЯНУКОВИЧ считает актуальным заданием сократить сроки удовлетворения информационных запросов до пяти дней, а в чрезвычайных ситуациях - до двух.

Также Президент подписал поручение подготовить документ, обязывающий органы власти строго придерживаться положения законов, которые регулируют порядок рассмотрения информационных запросов и обращений.

В.ЯНУКОВИЧ также высказался за совершенствование правил аккредитации при проведении мероприятий с участием руководства государства. По его мнению, эти правила не могут нарушать право журналистов на свободный сбор и распространение информации.

Глава государства отметил, что первым масштабным проектом, который сделает необратимым избранный им курс на утверждение в стране демократии и свободы слова, станет создание системы общественного вещания. В.ЯНУКОВИЧ инициирует в ближайшее время рассмотрение концепции общественного вещания на заседании Общественного гуманитарного совета.