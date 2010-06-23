С депутатов-перебежиков высчитывают за яйца?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что вопрос о возмещении ущерба, нанесенного во время событий 27 апреля в ВР, уже решен за счет депутатов-перебежчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время брифинга

«Очень большое количество депутатов фракции НУ-НС перешло в коалицию и из них высчитают деньги за эти повреждения. Вы же прекрасно знаете, что доплачивают за то, что переходят из оппозиции в коалицию и при перечислении им первые месяцы за то, что они бросали яйца, будут платить меньше, чем традиционным изменникам», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что не случайно уже Партия регионов и председатель Верховной Рады Украины не поднимают вопрос о возмещении этого ущерба.

«Так что эта история решилась полюбовно. Ковры поменяют, и парламент будет работать стабильно», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился председатель ВР Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

В.ЛИТВИН заявлял, что Аппарат ВР предоставил документ, согласно которому размер ущерба, нанесенного парламенту во время событий 27 апреля, составил свыше чем 1 млн. грн. По словам спикера, в частности, на восстановление технического оборудования сессионного зала необходимо около 98 тыс. грн., а на восстановления пола, покрытия и мебели - 912 тыс. грн.

27 мая в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» со ссылкой на народного депутата Екатерину ЛУКЬЯНОВУ сообщили, что народные депутаты из группы «Народная самооборона» оплатили ВР за поврежденное 27 апреля имущество. В «Народной самообороне» УНИАН уточнили, что депутаты оплатили 12 тыс. 292 грн., добавив, что такую сумму ущерба указал им Аппарат ВР.