Янукович: мы должны затянуть пояса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ положительно оценивает первые 100 дней работы правительства во главе с Николаем АЗАРОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, выступая сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

«Если учитывать, что нынешнее правительство начало работу в исключительно неблагоприятных условиях, то старт можно считать нормальным», - сказал Президент.

По его словам, в сжатые сроки был подготовлен основной финансовый документ страны, одобрена антикризисная программа, определены приоритеты на перспективу.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что отказ от ручного управления государственных финансов положительно повлиял на развитие экономики, что позволило вернуться к плановости и прогнозируемости.

В.ЯНУКОВИЧ также заметил, что удалось увеличить промышленное производство до 12,6%, уменьшить дефицит бюджета и тому подобное.

Президент Украины также отметил среди позитивов то, что сегодня удалось выделить финансирование на отраслевые программы, в первую очередь, в сфере сельскохозяйственного производства, в угольной отрасли.

Он также отметил, что на сегодняшний день разработана программа экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». В соответствии с этой программой, реформы будут направлены на построение современной конкурентоспособной экономики Украины.

Также реформы, по словам Президента, будут направлены на создание системы эффективной и профессиональной системы государственного управления и повышение благосостояния граждан.

Глава государства заметил, что программа охватывает большой набор стратегических преобразований. Также он сообщил, что в соответствии с этой программой доработана программа Кабинета министров до 2012 года.

«Мы должны затянуть пояса, но мы договорились, что это будет не за счет бедных, а за счет богатых», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также добавил, что нельзя успокаиваться на достигнутом, поскольку впереди еще много работы. «Невзирая на определенные достижения в работе правительства за первые 100 дней его деятельности, мы должны оценивать его работу все же критически. Пока еще рано говорить, что мы, как действующая власть, сделали все, чтобы вывести государство на путь устойчивого развития, о котором мы с вами мечтаем», - сказал Президент.

Он призвал присутствующих членов правительства, депутатов, руководителей областей дать реальную оценку дел в стране.