Турчинов: «антиблоковая» идея ПР продиктована страхом перед БЮТ

Конституционный Суд Украины, запретив проводить местные выборы весной 2011 года, полностью выполнил политический заказ Президента и Партии регионов.

Такое мнение в эфире “5 канала” выразил первый заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

"К сожалению, Конституционный Суд сегодня отрабатывает чисто политические заказы, поступающие от правящей коалиции, Президента и от политсовета Партии регионов", - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что именно они определяют, когда должны пройти местные выборы, на каких условиях и по какой системе. "Выборы они подгоняют под себя, под свои возможности и делают все, чтобы оппонентам было наиболее сложно и не удобно проводить агитацию", - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Он напомнил, что целью представления представителей БЮТ было закрепление нормы, что дата проведения выборов определяется Конституцией, а не политической целесообразностью. "Это должна быть конституционная норма и наш закон был направлен на изменения в Конституцию", - сказал он. Кроме того, добавил А.ТУРЧИНОВ, закон четко определял, что выборы в местные советы и председателей населенных пунктов проводятся в один день и на один срок.