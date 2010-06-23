Сегодня Янукович придет в гости к Азарову

08:58, 23 июня 2010
Политика
1299 0

Заседание состоится в два этапа

Сегодня, 23 июня, в 10.00 состоится расширенное заседание правительства при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, глав облгосадминистраций, председателей парламентских комитетов и руководителей фракций коалиции.

Как сообщается на Правительственном портале, заседание состоится в два этапа.

Первый – расширенное заседание в Большом зале и после перерыва - второй этап: заседание Кабинета министров в малом зале.

После заседания планируется пресс-конференция премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter