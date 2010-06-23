Сегодня Янукович придет в гости к Азарову
08:58, 23 июня 2010Политика
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Заседание состоится в два этапа
Сегодня, 23 июня, в 10.00 состоится расширенное заседание правительства при участии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, глав облгосадминистраций, председателей парламентских комитетов и руководителей фракций коалиции.
Как сообщается на Правительственном портале, заседание состоится в два этапа.
Первый – расширенное заседание в Большом зале и после перерыва - второй этап: заседание Кабинета министров в малом зале.
После заседания планируется пресс-конференция премьер-министра Николая АЗАРОВА.
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