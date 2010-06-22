Черномырдин поставил под сомнение национальность Томенко

Бывший посол России в Украине Виктор Черномырдин считает, что россиян и украинцев объединяет очень многое. Отвечая на вопрос "Известий в Украине"о нашумевшем высказывании своего преемника Зурабова о "едином" народе, политик сказал: "У нас одни и те же праздники, одна и та же вера, мы одни песни поем, мы одинаково выпиваем - где больше, где меньше. Украинца от россиянина по роже не отличишь".

Комментируя возмущение вице-спикера украинского парламента Николая Томенкопо поводу высказываний Зурабова, экс-посол сказал "Я не знаю, что имел в виду Зурабов, но важно, чтобы народы дружили, любили, строили нормальную жизнь. Обижаться на то, что посол сказал, не стоит. Ничего тут обидного нет. И кто обиделся? Томенко? Сам-то он кто по национальности? Украинец? Это еще никто не знает. Если человек хочет к чему-то придраться, он и к столбу придерется.

Я не вижу тут ничего унизительного или оскорбительного. Давно сказано: поскреби россиянина - до украинца доскребешься".