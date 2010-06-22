Азаров послал Колесникова в Харьков разбираться с «позором»

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил министру промышленной политики Дмитрию КОЛЕСНИКОВУ урегулировать проблему по выплате зарплаты работникам государственного предприятия «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной результатам 100 дней деятельности правительства.

"Такого позора, чтобы люди бастовали, перекрывали дороги, чтобы получить свои кровно заработанные деньги, как это вчера сделали харьковские приборостроители, просто не должно быть. Я уже поручил министру промышленной политики выехать в Харьков и решить проблему принципиально", - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в Харькове несколько сотен работников государственного предприятия «Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко» перекрыли дорогу, требуя выплаты зарплаты.

Работники предприятия заблокировали проходную и заявили, что они не прекратят забастовку, пока им не выплатят зарплату.