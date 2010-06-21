Украинцы в Москве переживают, что им запретят ходить в вышиванках

Правила для пребывания мигрантов в Москве могут ограничить права украинской диаспоры.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал сопредседатель Объединения украинцев в России Валерий СЕМЕНЕНКО.

«Это больше повлияет на украинцев, которые живут здесь (в РФ) и принципиально относятся к своей этнической принадлежности», - сказал В.СЕМЕНЕНКО.

Он отметил: «Например, если кто-то мне запретит вышиванку носить – это морально будет меня подавлять».

По словам В.СЕМЕНЕНКО, многие люди в Москве разговаривают на украинском языке не только дома, но и на улице. Также, по его словам, в Москве проходят культурные мероприятия на украинском языке, которые никому не мешают.

В.СЕМЕНЕНКО считает, что инициатива московских чиновников направлена на то, чтобы «причесать всех под одну гребенку для укрепления Российского государства».

В то же время, по его убеждению, такая инициатива не повлияет на права украинских работников в России, для которых «главное - заработать деньги».

Как сообщал УНИАН, председатель Комитета межрегиональных связей и национальной политики Москвы Михаила СОЛОМЕНЦЕВ сообщил, что власти Москвы планируют в скором времени разработать кодекс москвича, который поможет приезжим обосноваться в российской столице.

В частности, он отметил, что жизненный уклад Москвы базируется на русских культуре и традициях, сложившихся веками, и все, кто приезжает сюда жить, должны с этим считаться. Пока существуют неписаные правила, которых обязаны придерживаться жители столичного мегаполиса: не резать барана во дворе, не жарить шашлык на балконе.

«А в ближайшее время мы хотим разработать свод правил, которые помогут быстрее освоиться приезжим, которые остаются в Москве на постоянное место жительства», - подчеркнул М.СОЛОМЕНЦЕВ.

Разработку документов поручили московским диаспорам. После получения предложений от диаспор власти города подключат к этому вопросу ученых, которые помогут в итоге разработать кодекс москвича.

«Приезжает человек, а ему земляки дают книжку: посмотри, почитай, что здесь принято, а что не принято. Мы уверены, что это важное требование поможет всем жителям столицы без исключения стать москвичами», - заключил глава комитета, отметив, что мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ дал поручение своему первому заместителю Людмиле ШВЕЦОВОЙ разработать совместно с Комитетом межрегиональных связей и национальной политики и учеными программу интернационального воспитания в школах.

19 июня глава Федеральной миграционной службы России Константин РОМОДАНОВСКИЙ сообщил, что создание правил для мигрантов в Москве не отразится на украинцах, которые приезжают на работу в российскую столицу.

В то же время, комментируя намерение властей Москвы разработать кодекс москвича, К.РОМОДАНОВСКИЙ выразил мнение, что такая инициатива ничего не решит.