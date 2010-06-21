В Регионах заявляют, что новые школы никто строить не будет

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины, народный депутат от Партии регионов Максим ЛУЦКИЙ называет необоснованной критику лидера партии “За Украину!” Вячеслава КИРИЛЕНКО о намерении Министерства образования и науки вместе с коалицией ввести обязательное дошкольное образование.

Как сообщает сайт Партии регионов, М.ЛУЦКИЙ отметил, что главными аргументами “против” такого образования называют отсутствие достаточного количества детских дошкольных учреждений и достаточного количества средств для бюджетного обеспечения одного места в детсаду. При этом народный депутат заметил, что “удивлен такой реакцией КИРИЛЕНКО, поскольку не может вспомнить ни одной успешной реформы в сфере образования, пока тот находился в должности вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам”.

“Чтобы говорить о недостатке средств на введение дошкольного образования, необходимо, чтобы сначала инициаторы введения 12-летнего обучения, среди которых и Вячеслав КИРИЛЕНКО, дали ответ на вопрос, а где в таком случае брать дополнительные средства на дополнительные годы обучения”, - сказал он.

М.ЛУЦКИЙ добавил, что введение 12-летней системы обучения приведет к тому, что школьники будут учиться в две смены из-за нехватки помещений. “А новые школы никто не будет строить, так же как никто и не будет достраивать дополнительные этажи в школах”, - сказал М.ЛУЦКИЙ.

Кроме того, добавил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам образования и науки, необходимо будет ввести дополнительные 17 тысяч ставок для учителей и выделить дополнительные 6 млрд. грн. из государственного бюджета.

“Так вот, горе-реформаторы в лице Вячеслава КИРИЛЕНКО вместо необоснованной и поспешной критики лучше бы детально изучили все предложения провластной команды и сделали выводы, что в действительности будет более приемлемо для Украины”, - сказал депутат.

Что касается идеи введения дошкольного обучения, то, по словам М.ЛУЦКОГО, здесь нет никакой проблемы. Он отметил, что такое дошкольное обучение можно проводить не только на базе детских садов, но и на базе школ, которые в определенное время могут предоставлять помещение для проведения занятий.

“Я не понимаю, вокруг чего возникает эта критика, ведь практика так называемой “нулёвки” существует и сегодня, но до этого это не было определено на законодательном уровне”, - сказал народный депутат.

М.ЛУЦКИЙ призвал оппозиционеров более тщательно изучать все законодательные документы перед тем, как критиковать власть. “Общественность уже показала, чьи инициативы воспринимаются, а чьи нет. Ведь именно дилетантское выступление Вячеслава КИРИЛЕНКО на парламентских слушаниях по реформированию образования вызвало шквал негативных эмоций у представителей системы просвещения. Вместо того, чтобы прибегать к очередной профанации, стоит уже перейти к более большому конструктиву и предметной дискуссии”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, лидер партии “За Украину!”, народный депутат В.КИРИЛЕНКО заявил, что его политическая сила выступает против введения обязательного дошкольного образования. В его заявлении отмечается, что партия «За Украину!» возмущена попытками “протянуть” законопроект № 6518, внесенный депутатами от коалиции, относительно 11-летнего среднего образования.

При этом, говорится в заявлении, проектом предусматривается введение принудительного дошкольного образования. “ТАБАЧНИК и депутаты, которые подписали этот законопроект, предлагают с 5 лет заставить родителей сдавать детей в детсад”, - отметил В.КИРИЛЕНКО. По его словам, в зависимости от уровня бюджетного обеспечения одного места в детсаде, речь идет о дополнительных расходах от 1 до 2 миллиардов гривен ежегодно.

14 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о введении 11-летнего срока обучения в общеобразовательных учебных заведениях.

Авторами документа являются народные депутаты от КПУ Адам МАРТЫНЮК и Екатерина САМОЙЛИК, от Партии регионов М.ЛУЦКИЙ и от Блока Литвина – Олег ЗАРУБИНСКИЙ. По их мнению, “для улучшения качества образования, обеспечения равного доступа к нему необходимо остановиться на 11-летнем сроке получения полного общего среднего образования, сохранив лучшие идеи 12-летней школы (профильное обучение, возможность получения профессии и пр.)”. Одновременно, считают авторы законопроекта, нужно ввести обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста.