Азаров пригласил журналистов в свой клуб
16:03, 21 июня 2010Политика
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Будут и вице-премьеры
22 июня в 12.00 премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ проведет встречу с представителями региональных СМИ – участниками заседания пресс-клуба фонда «Журналистская инициатива».
Как сообщает Правительственный портал, планируется, что во встрече также примут участие вице-премьер-министры и министр Кабинета министров.
К участию в мероприятии приглашаются журналисты центральных, зарубежных, региональных СМИ.
Встреча пройдет в Клубе Кабинета министров (ул. Институтская, 7).
Регистрация участников будет осуществляться до 11.30.
Аккредитация проводится сегодня до 17.00 по телефонам: 256-66-32, 256-75-82, 256-75-81.
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