Азаров пригласил журналистов в свой клуб

22 июня в 12.00 премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ проведет встречу с представителями региональных СМИ – участниками заседания пресс-клуба фонда «Журналистская инициатива».

Как сообщает Правительственный портал, планируется, что во встрече также примут участие вице-премьер-министры и министр Кабинета министров.

К участию в мероприятии приглашаются журналисты центральных, зарубежных, региональных СМИ.

Встреча пройдет в Клубе Кабинета министров (ул. Институтская, 7).

Регистрация участников будет осуществляться до 11.30.

Аккредитация проводится сегодня до 17.00 по телефонам: 256-66-32, 256-75-82, 256-75-81.