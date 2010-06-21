В Киевском зоопарке родилась белая лама

В столичном зоопарке в субботу вечером родилась лама.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского зоопарка, самочку белого цвета назвали Белка. Новорожденная и ее мама сейчас чувствуют себя хорошо.

«Белка – коренная киевлянка. Ее родители (самец Белый и самка Дарья) в свое время тоже родились в столичном зоопарке: папа в 2004 году, а мама - в 2000», - отмечается в сообщении.

В коллекции зоопарка теперь пять этих животных. Там ламы питаются сеном, веточным кормом, овсом и хлебом.

Кроме того, по данным пресс-службы, в Киевском зоопарке с начала года детеныши уже появились у кенгуру и дикобраза, совы-сипухи, зебры Гранта, бизона. Очень многие животные еще ожидают пополнения в семье: пятнистые и благородные олени, приматы, птицы.