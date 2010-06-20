Вице-мэра Одессы ночью вернули из изолятора в больницу

Вице-мэра Одессы Вахтанги УБИРИЮ, временно отстраненного от исполнения обязанностей, сегодня ночью доставили из изолятора временного содержания областного Управления внутренних дел в палату реанимационного отделения городской больницы №3 Одессы.

Как сообщил в интервью УНИАН адвокат вице-мэра Сергей МАКОВЕЦКИЙ, «милицейское руководство вынуждено было прислушаться к настоянию консилиума врачей, которые настаивали на повторной госпитализации В.УБИРИИ. Ночью к нему в камеру трижды вызывали неотложку: два раза - городскую машину «скорой помощи», затем - из частной клиники «Интосана». Во дворе горбольницы дежурят три автомобиля спецподразделения «Беркут».

По словам С.МАКОВЕЦКОГО, сейчас готовятся документы для обжалования постановления судьи Приморского райсуда Одессы Вадима КОВАЛЕНКО о продлении содержании В.УБИРИЯ под стражей сроком до 25 июня.

По сведениям корреспондента УНИАН, руководство Одессы намерено обратиться к министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одессе заявили о рейдерском захвате мусорного полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры». Прибывший туда В.УБИРИЯ во время спора достал пистолет и выстрелил в воздух.

Городской голова Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявил, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона бытовых отходов «Дальницкие карьеры», восстановлена также работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект. Так мэр прокомментировал ситуацию вокруг захвата вооруженными сотрудниками подразделения «Титан» и руководством ООО «Союз», принадлежащего лидеру партии «Родына» Игорю МАРКОВУ, полигона бытовых отходов, находящегося на балансе Одесского горсовета.

12 июня милиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы на мусорном полигоне, а 15 июня вице-мэра, который был госпитализирован с инфарктом, взяли под стражу.

Сам вице-мэр объясняет, что стремился «образумить угрожавших ему рейдеров и привлечь внимание милиции» и потому выстрелил в воздух из пистолета, на который есть все необходимые документы.

17 июня В.УБИРИЯ был отстранен от работы на время расследования.

18 июня следователь, расследующий уголовное дело в отношении вице-мэра Одессы, постановил избрать меру пресечения для чиновника в виде подписки о невыезде. Соответствующее постановление следователь вынес в больнице, куда В.УБИРИЯ был госпитализирован накануне с сердечной недостаточностью и повышенным артериальным давлением.

19 июня судья Приморского райсуда Одессы В.КОВАЛЕНКО продлил до 25 июня задержание вице-мэра, против которого следователем облуправления милиции возбуждено уголовное дело по признакам ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Президент Одесской правозащитной академии Валерий КОЧЕТОВ заявил в программе телекомпании «РИАК» 10 июня, что "неправомерные действия" сотрудников одесских органов следствия и суда в отношении вице-мэра Одессы В.УБИРИИ предпринимаются по указаниям вице-премьер-министра Владимира СИВКОВИЧА и звонкам из Высшего совета юстиции.