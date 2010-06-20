КС против проведения местных выборов 27 марта?

Конституционный Суд Украины, рассматривая законопроект об изменении дать выборов и срока полномочий мэров, а также местных и поселковых советов, признал предложенную парламентом дату проведения таких выборов - 27 марта 2011 года - не отвечающей Основному закону.

Об этом пишет газета «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

Проект закона об изменениях в Конституцию относительно сроков полномочий Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей был направлен в КС как безотлагательный, следовательно, суд должен был рассмотреть его до 15 июня 2010 года.