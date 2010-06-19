Поможет ли роспуск фракции НУ-НС?

Народный депутат Александр Третьяков в комментарии для «Зеркала недели» озвучил предложение распустить парламентскую фракцию Блока "Наша Украина - Народная самооборона".

«Я предлагал и предлагаю распустить фракцию «НУ-НС». Кто хочет, пусть вливается в БЮТ, кто хочет - пусть присоединяется к фракциям коалиции, а тот, кто останется и создаст оппозиционную фракцию, - получит возможность работать в парламенте среди единомышленников, проводя единую политику и слаженно голосуя», - заявил депутат.

При этом он подчеркнул, что расформирование парламентской фракции «НУ-НС» поможет сориентироваться и украинским избирателям.

«Избиратели получат ясность, ибо на одном эфире не будут оппонировать друг другу «нунсовец от коалиции» и «нунсовец от оппозиции». Впрочем, ясность нужна не только избирателям, но и нам самим», - констатировал Третьяков.