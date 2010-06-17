Янукович ввел феодал-вассальные отношения?

Вместо бурной, конкурентной и даже хаотичной политической среды, где не было единого центра власти, с приходом нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и правительства в Украине образовались две параллельные политические реальности.

Такое мнение в пресс-центре ИА "МОСТ-Харьков" высказал директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, по словам В.ФЕСЕНКО, в последнем номере газеты "Левый берег" журналисты и эксперты Института Горшенина попытались проанализировать политические тенденции первых месяцев новой власти и сделать прогноз относительно политической жизни во втором полугодии.

Описывая две нынешние политические реальности, директор Института Горшенина отметил, что одна из них носит административно-феодальный характер. "Речь идёт о том, что построен, хотя формирование этого здания не закончено окончательно, костяк административной вертикали. Все уже знают, кто главный начальник в стране, кто принимает ключевые решения, и любой работник исполнительной власти и государственного аппарата знает, что наверху этой вертикали находится Президент. Раньше ситуация была совсем иной, - конкуренция Президента и правительства, каждый из чиновников и политиков мог маневрировать между двумя этими центрами власти", - сказал эксперт.

По мнению В.ФЕСЕНКО, феодальный характер отношений в новой системе власти связан с феодально-вассальной зависимостью внутри вертикали власти.

"Есть главный сеньор – это Президент, но в его окружении находятся сеньоры рангом пониже, которые являются вассалами Президента и решают свои вопросы не столько в поле публичной политики, сколько именно в системе административной и феодальной иерархии. Каждый из них получил свой надел в управление, у каждого из них есть своя клиентела, как кадровая, так и бизнесовая, за которую он ответственен, и интересы, которой он продвигает", - отметил В.ФЕСЕНКО.

Что же касается второй части политической жизни, - сферы публичной политики, то она, по мнению эксперта, существенно сузилась.

"Пространство публичной, представительской политики сейчас намного меньше, чем это было ещё полгода назад. И это главная проблема, именно это вызывает опасения, относительно авторитарных тенденций, относительно возможности формирования системы управляемой демократии и опасений, связанных с тем, что в Украине может сформироваться либо авторитарный либо полуавторитарный политический режим", - считает В.ФЕСЕНКО.

Политолог отметил, что, если сужается пространство политической и информационной свободы, то у людей, которые хотят влиять на политику и общественную жизнь, может не остаться другого выбора, кроме как прибегнуть к радикальным действиям.

"Этой опасности нужно избежать и это один из аргументов, которые я использую, советуя представителям новой власти все-таки не идти на режим управляемой демократии и не сворачивать пространство политических свобод в Украине. Нужно снять возможные риски для того, чтоб какая-то часть политически активных людей не ушла в подполье или в радикальную активность", - подытожил В.ФЕСЕНКО.