От Януковича требуют объявить Зурабова персоной нон грата

Украинская народная партия требует от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА официально известить руководство Российской Федерации о нежелательности последующего пребывания в Украине посла этой страны Михаила ЗУРАБОВА.

С этим заявлением выступил член Правления УНП Степан ХМАРА, прокомментировав заявление посла РФ в Украине Михаила ЗУРАБОВА, что россияне и украинцы - это единый народ, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

«Российский посол, как типичный российский шовинист, отрицает существование языка, культуры и даже украинского народа. Его заявление – это очередная антиукраинская провокация, оскорбляющая честь и достоинство каждого украинца», - уверен член Правления УНП.

Он убежден, что «только требуя от Кремля сменить нынешнего посла в Украине на более адекватного и дипломатичного политика, В.ЯНУКОВИЧ сможет защитить собственную честь и честь всего народа», - подчеркнул политик.

«Если же руководство Российской Федерации не согласится потушить этот скандал цивилизованным путем, Служба безопасности Украины должна объявить М.ЗУРАБОВА персоной нон грата и отправить его в Москву», - подытожил С.ХМАРА.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете «Известия в Украине» М.ЗУРАБОВ выразил убеждение, что украинцы и россияне являются не «просто братскими народами, но мы единый народ, со своими нюансами, со своими особенностями, но единый народ».