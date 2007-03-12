Шуфрич: Гриценко и Балога едва не поубивали друг друга

14:43, 12 марта 2007
Политика
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Министр дал интервью

Нестор Шуфрич Министр МЧС Нестор Шуфрич в общении с губернатором Запорожской области Евгением Червоненко (с ним Шуфрич вынужден сотрудничать в вопросе утилизации боеприпасов в Новобогдановке) старательно соблюдает демонстративный нейтралитет. В интервью «Украинской правде» Шуфрич заявил:  "...Мое политическое противостояние с Червоненко не наложило отпечатка на нашем сотрудничестве в проблеме Новобогдановки. Мы скоординировали наши возможности и получили позитивный результат. Сейчас все признали, что проблема решается. И я сотрудничаю не только с Червоненко, но и с Гриценко”.

Корреспондент напомнил министру о том, как Червоненко неоднократно распространял информацию о его драке с Шуфричем в одном из львовских ресторанов, когда нынешний губернатор бросил нынешнего министра на барабан. И более поздние события – времен оранжевой революции – Червоненко спас Шуфрича, когда его машина сбила пешехода, и прохожие едва не линчевали политика.

“Мы здороваемся, жмем друг другу руки, вспоминаем, как все было... Без ярости, сказал Шуфрич. - Я не буду говорить, кто какие ошибки признал, потому что это будет некорректно. Но выводы сделаны всеми, и никто из участников тех событий не хотел бы, чтобы это повторилось”.

В то же время министр не удержался и подколол должностных лиц из противоположного политического лагеря: “Кстати, помаранчевый Гриценко и помаранчевый Балога едва не поубивали друг друга вокруг темы Новобогданивки. Но вы не слышали ни одной критической фразы со стороны Шуфрича по адресу Гриценко или наоборот!”

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