Тимошенко посоветовала Верховной Раде, как войти в правильную историю

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция БЮТ в Верховной Раде внесет на рассмотрение парламента законопроект об исключении ограничений на проведение массовых акций.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер БЮТ заявила сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

"Наша политическая сила по моему поручению вносит законопроект о том, что все акции неповиновения, все акции волеизъявления людей, общественных организаций, политических сил должны проводиться без какого-либо ограничения, там, где они хотят провести эту акцию, и без никакого предупреждения власти", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также опровергла обвинение, что все законодательные ограничения на проведение массовых акций были разработаны ее правительством.

"Учитывая, что сейчас вся пропагандистская машина ЯНУКОВИЧА направлена на то, что это якобы правительство, которое я возглавляла, сформировало такой законопроект, что сегодня ограничивает проведение акций общественными организациями, политическими силами и так далее, я хочу категорически это отрицать. В первую очередь, на заседании правительства принимался тот законопроект, который позволяет проведение спонтанных акций при любых условиях, в любом месте, без какого-либо предупреждения власти", - подчеркнула она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что выступает против предупреждения о проведении массовых акций. "Я категорически не разделяю положения любых законов, заставляющих людей, желающих собраться на акции, предварительно предупреждать власть за четыре дня, за пять дней, за три дня, за два дня. Это, по сути, - дать власти сигнал оказывать сопротивление", - считает лидер БЮТ.

Она напомнила, что во времена ее премьерства ограничения не коснулись ни одной массовой акции. "Никто не может меня упрекнуть, что акции, которые проводились возле правительства, проводились в том числе и при участии Партии регионов, акции, которые проводились в то время, когда я приезжала в любую область, еще будучи премьер-министром, что хоть одна акция была ограничена в своей возможности быть проведенной", - уточнила она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что парламент должен поддержать стремление общества к выражению своей публичной позиции. "Если парламент Украины действительно хочет войти в правильную историю, то ему сейчас следует принимать очень лаконичную позицию: любые акции, которые хотят граждане, в любом месте - и власть должна приходить и слушать людей", - заявила лидер БЮТ.

По ее словам, фракция БЮТ не будет поддерживать законопроект об ограничении права граждан на проведение массовых акций.

"А эти провокации, которые сейчас делаются заказными каналами телевидения и заказными средствами массовой информации, что якобы наш блок будет поддерживать какие-то ограничения или голосовать или будет каким-то участником разработки таких законопроектов, я хочу все это публично опровергнуть", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.