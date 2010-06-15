Охрана Януковича извинилась перед журналистом СТБ

Управление государственной охраны извинилось перед журналистом телеканала СТБ Сергеем АНДРУШКО.

"УГО выражает сожаления в связи с недоразумением, имевшим место между работниками правоохранительных органов и журналистом телеканала СТБ Сергеем АНДРУШКО во время проведения охранных мероприятий в рамках посещения Президентом Международной агропромышленной выставки "АГРО-2010", - цитирует «Украинская правда» сообщения УГО.

УГО приносит извинения журналисту "за неоправданное применение силы правоохранителями".

УГО также обещает провести "детальное внутреннее расследование с целью установления правомерности этих действий и привлечения к ответственности виновных", и принять "все возможные меры для недопущения их в дальнейшем".

"Надеемся на понимание журналистами специфики охранных мероприятий при участии первых лиц государства. Деятельность УГО всегда направлена на содействие журналистам в осуществлении их профессиональной деятельности при освещении мероприятий при участии первых лиц государства. УГО с уважением относится к работе представителей СМИ, считает свободу слова неотъемлемым принципом украинской демократии", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 июня, охрана Виктора ЯНУКОВИЧА препятствовала тележурналисту СТБ С.АНДРУШКО вести репортаж с выставки “АГРО-2010”, в которой принимал участие Президент Украины.

Как рассказал сам С.АНДРУШКО, сотрудники Управления государственной охраны повалили журналиста на пол, когда он попытался пройти за Президентом Украины, осматривавшим экспозицию выставки «АГРО-2010» после проведенного им короткого брифинга.

По словам журналиста, после брифинга он пытался пройти за сопровождающими главу государства, однако был остановлен сотрудником УГО. Журналист попросил охранника представиться, однако тот этого не сделал. После чего журналист достал свой мобильный телефон, включил видеосъемку и попросил сотрудника госохраны объяснить, в связи с чем его не пропускают.

После этого сотрудники УГО повалили его на пол, рассказал С.АНДРУШКО.