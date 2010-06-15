Новая власть ищет, куда делся газ, который нужно отдать Фирташу

Возбуждено уголовное дело относительно выяснения, куда делось 11 млрд. кубометров газа, которые Стокгольмский арбитражный суд обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании RosUkrEnergo.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время подхода к журналистам сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос, выполнит ли Украина решение Стокгольмского арбитражного трибунала, Президент подчеркнул, что Украина несет обязательства по всем международным соглашениям и поэтому должна выполнять решения европейских судов.

«Но мы должны дать ответ – где этот газ делся», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на сегодня по этому поводу возбуждено уголовное дело, и он надеется, что в ближайшее время следователи дадут ответ на этот вопрос.

«Это важно для нашей страны. Речь идет о нарушении закона», - сказал Президент.

По его словам, необходимо выяснить, кто принимал решение не отдавать «РосУкрЭнерго» газ, а также выяснить, что это было - «злоупотребление или еще хуже».

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключенное из схемы поставок газа в Украину и за ее границы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на снабжение, транзит и хранения газа.

11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании RosUkrEnergo к НАК “Нафтогаз Украины”.

Он отметил, что "нанесенный ущерб заключается в том, что Украина должна вернуть “РосУкрЭнерго” дополнительные объемы газа в виде штрафных санкций".