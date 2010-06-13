Симоненко опасается, что большой капитал привяжет КПУ к "Регионам"

Коммунисты критикуют своих союзников по коалиции "за двусмысленность позиции".

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко, выступая на пленуме ЦК партии.

"Мы открыто критикуем союзников по коалиции за двусмысленность позиции и непоследовательность действий в некоторых принципиальных вопросах", - отметил он.

В частности Симоненко сообщил, что "это касается и подходов к некоторым кадровым назначениям и нерешительности в отмене указов Ющенко, героизирующих пособников гитлеровцев, и ряда аспектов предполагаемой судебной реформы".

"Нельзя позволить крупному капиталу и его наемникам привязать нас к Партии регионов, превратиться в ее младшего политического партнера", - заявил лидер Компартии.

Симоненко также подчеркнул, что его фракция "не будет поддерживать решения, направленные на приватизацию жизненно важных, стратегических отраслей и предприятий, снижение жизненного уровня граждан, будем решительно выступать против заигрывания с буржуазно-националистическими силами".

"Наша партия, войдя в коалицию, не только сохраняет за собой полную свободу действий для ее решения, но и улучшает условия для этого", - отметил он.

"Мы не приемлем намерений изменить политический строй и утвердить подавляющее господство одной политической силы через навязывание весьма сомнительных законопроектов о всеукраинском референдуме, пересмотре избирательной системы", - заявил лидер КПУ.

Симоненко уточнил, что "Компартия и ее фракция в Верховной Раде готовы, в необходимых случаях, к компромиссам, но только не за счет уступок в принципиальных вопросах".

"За эту черту мы никогда не перейдем", - добавил он.

Украинская правда