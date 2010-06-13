Симоненко опасается, что большой капитал привяжет КПУ к "Регионам"
Политик провел "черту"
Коммунисты критикуют своих союзников по коалиции "за двусмысленность позиции".
Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко, выступая на пленуме ЦК партии.
"Мы открыто критикуем союзников по коалиции за двусмысленность позиции и непоследовательность действий в некоторых принципиальных вопросах", - отметил он.
В частности Симоненко сообщил, что "это касается и подходов к некоторым кадровым назначениям и нерешительности в отмене указов Ющенко, героизирующих пособников гитлеровцев, и ряда аспектов предполагаемой судебной реформы".
"Нельзя позволить крупному капиталу и его наемникам привязать нас к Партии регионов, превратиться в ее младшего политического партнера", - заявил лидер Компартии.
Симоненко также подчеркнул, что его фракция "не будет поддерживать решения, направленные на приватизацию жизненно важных, стратегических отраслей и предприятий, снижение жизненного уровня граждан, будем решительно выступать против заигрывания с буржуазно-националистическими силами".
"Наша партия, войдя в коалицию, не только сохраняет за собой полную свободу действий для ее решения, но и улучшает условия для этого", - отметил он.
"Мы не приемлем намерений изменить политический строй и утвердить подавляющее господство одной политической силы через навязывание весьма сомнительных законопроектов о всеукраинском референдуме, пересмотре избирательной системы", - заявил лидер КПУ.
Симоненко уточнил, что "Компартия и ее фракция в Верховной Раде готовы, в необходимых случаях, к компромиссам, но только не за счет уступок в принципиальных вопросах".
"За эту черту мы никогда не перейдем", - добавил он.