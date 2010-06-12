Путин говорил с главой временного правительства Киргизии

Вчера поздно вечером по инициативе киргизской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства России Владимира ПУТИНА и председателя временного правительства Киргизской Республики Розы ОТУНБАЕВОЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«В ходе беседы В.ПУТИН и Р.ОТУНБАЕВА обсудили ситуацию, складывающуюся в Ошской долине», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Киргизия обратилась за миротворческой помощью к России.

Число погибших в результате беспорядков на юге Киргизии, по данным на 14.30 субботы (по местному времени), достигло 62 человек, всего за помощью к медикам обратились 790 пострадавших, 403 из них были госпитализированы, сообщает агентство АКИ-пресс со ссылкой на штаб помощи пострадавшим Минздрава республики.

В южной столице Киргизии Оше в субботу продолжаются вспыхнувшие в ночь на пятницу межэтнические столкновения между киргизами и узбеками. Участники беспорядков жгут машины, громят магазины, базары, а также жилые дома, на улицах бесчинствуют мародеры. Временное правительство республики ввело чрезвычайное положение в Оше и ряде районов Ошской области, являющихся местами компактного проживания узбекской диаспоры.