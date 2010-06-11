Тигипко поехал в Иерусалим договариваться о деньгах

Официальная делегация Украины во главе с вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО отбыла в Иерусалим, где 12-14 июня примет участие в Собрании группы стран МВФ/Всемирного банка во главе с Голландией и Украиной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, во время официального визита в Израиль запланированы встречи вице-премьера с председателем Центрального банка Израиля Стэнли ФИШЕРОМ, директором-распорядителем МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ, Патриархом Иерусалимским ТЕОФИЛОМ ІІІ и представителями деловых кругов Израиля.

В рамках визита украинской делегации в Израиль планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями.

По мнению С.ТИГИПКО, при нынешних условиях сотрудничество с мировыми финансовыми институтами является чрезвычайно важным для Украины.

«Такое партнерство открывает перед Украиной новые перспективы для экономического развития, улучшения имиджа нашего государства на международной арене и дает позитивный сигнал мировому сообществу для привлечения инвестиций и углубления взаимовыгодного конструктивного сотрудничества с украинскими партнерами», - убежден С.ТИГИПКО.