Зарплату «в конвертах» получают около 4,6 миллионов украинцев

На сегодняшний день заработную плату «в конвертах» в Украине получают около 4,6 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ) Григорий КАБАНЧЕНКО.

Он отметил, что по данным Международной организации труда, эта цифра составляет около 4,7 млн. граждан.

«У нас 20 млн. работоспособного населения. Взносы в страховые фонды платят 14-16 млн. из них. Это те, кто либо не получает заработной платы, либо получает ее «в конвертах», – сказал Г.КАБАНЧЕНКО. Кроме того, более 1 млн. украинцев работают по графику сокращенного рабочего дня или находятся в неоплачиваемых отпусках, отметил он.

Также глава НФПУ напомнил, что в Украине нелегально работают мигранты. «По данным Госкомпредпринимательства, только 15 тыс. мигрантов в стране работают легально», – сказал он.

По словам Г.КАБАНЧЕНКО, сегодня в каждом социальном фонде обязательного государственного страхования на учете стоит разное количество граждан – от 11 до 16 млн. человек. «Если хотя бы 1-2 млн. граждан начнут платить взносы в Пенсионный фонд, то его бюджет будет профицитным», – отметил он.