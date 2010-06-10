УНП: без "Бриза" украинские ВМС быстро станут частью флота России

Украинская народная партия призывает министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ не допустить расправу над патриотом, настоящим украинским моряком и журналистом Мирославом МАМЧАКОМ.

С этим заявлением выступил первый командующий Военно-морских сил Украины, вице-адмирал, представитель УНП Борис КОЖИН, комментируя обращение главы Севастопольской городской государственной администрации Валерия САРАТОВА к министру обороны с требованием освободить начальника ТРК ВМС Украины «Бриз» М.МАМЧАКА. Севастопольский чиновник обвиняет журналиста в пропаганде украинского национализма, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

По мнению вице-адмирала Б.КОЖИНА, именно таким образом севастопольские украинофобы пытаются уничтожить единственный в регионе украиноязычный информационный ресурс. «В трактовке В.САРАТОВА украинский национализм – это репортажи об истории украинского флота, которому более 1000 лет, об украинской культуре и духовности, об истории украинской государственности», - считает первый командующий ВМС Украины.

«Отстранение М.МАМЧАКА от должности начальника ТРК «Бриз» - это очередной этап на пути уничтожения украинского Севастополя, ведь именно ВМС Украины и их информационный центр уже 18 лет является проводником украинской жизни этого города, едва ли не единственный объективный и незаангажированный источник информации о событиях в Украине и Севастополе», - подчеркнул представитель УНП. По его словам, намерения городской власти Севастополя отстранить от должности руководителя телерадиокомпании «Бриз» является прямым примером давления на журналистов и сворачивания свободы слова в Украине.

По словам Б.КОЖИНА, бывший командующий ВМС Украины М.ЕЖЕЛЬ как никто понимает потребность в патриотическом воспитании украинских моряков, чем и занимается телерадиокомпания «Бриз» под руководством М.МАМЧАКА.

«Поэтому М.ЕЖЕЛЬ должен защитить ТРК «Бриз» от наступления украинофобов, поскольку без идеологической и информационной поддержки, в окружении украиноненавистнических средств массовой информации, Военно-морские силы Украины очень быстро превратятся лишь в украинскую часть в составе Черноморского флота Российской Федерации», - подсуммировал Б.КОЖИН.