Янукович уволил гендиректора “Укрспецэкспорта”

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Сергея БОНДАРЧУКА с должности генерального директора Государственной компании по экспорта и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

Текст соответствующего указа от 10 июня размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, С.БОНДАРЧУК возглавлял “Укрспецэкспорт” с марта 2005 года.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Дмитрия САЛАМАТИНА генеральным директором Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

Текст соответствующего указа от 10 июня размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, Д.САЛАМАТИН (1965 года рождения) - народный депутат от Партии регионов.