Израиль отменит визы для украинцев уже в воскресенье?

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН заявил, что в ближайшее воскресенье состоится заседание правительства Израиля, на котором будет рассмотрен вопрос об отмене виз для украинцев, и что есть очень большой шанс принятия решение об отмене визового режима с Украиной уже на этом заседании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, который сейчас находится с визитом в Израиле в рамках двустороннего взаимодействия групп по межпарламентским связям.

«Самым проблемным вопросом была позиция министра внутренних дел страны Эли ИШАЯ. После личного общения с министром и обмена информацией, могу сказать, что позиция министра существенно изменилась», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

По его словам, министр иностранных дел Агвидор ЛИБЕРМАН заверил украинскую делегацию в своей поддержке. Спикер Кнессета Израиля Реувен РИВЛИН, а также вице-спикер и глава группы «Израиль-Украина» Алекс МИЛЛЕР, также поддержали отмену виз и обещали пролоббировать этот вопрос у премьер-министра Израиля Беньямина НЕТАНЬЯХУ перед воскресным заседанием правительства Израиля.

А.ФЕЛЬДМАН также сообщил, что спикер Кнессета Р.РИВЛИН попросил передать Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ благодарность за поддержку Израиля в ООН в рамках голосований по отчету комиссии Голдстоуна и в рамках расследования обстоятельств задержания флотилии «Free Gaza», в ходе которых Украина не поддержала осуждающие Израиль резолюции.