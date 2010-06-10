Парубия и Грымчака «подвесили» еще на неделю

Рассмотрение в суде жалоб народных депутатов от НУ-НС Андрея ПАРУБИЯ и Юрия ГРЫМЧАКА на возбуждение против них уголовных дел в связи с событиями 27 апреля в Верховной Раде перенесено на 17 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня приняла председатель Печерского райсуда Киева Инна ОТРОШ, которая рассматривает их жалобы.

Такое решение председательствующей в судебном заседании предопределенно тем, что Верховный Суд Украины еще не дал ответ на ходатайство указанных народных депутатов об изменения подсудности при рассмотрении их жалоб.

Как сообщал УНИАН, 3 июня А.ПАРУБИЙ и Ю.ГРЫМЧАК заявили отвод судье И.ОТРОШ, мотивируя, что она может предвзято отнестись к рассмотрению дела.

В частности, как объяснили адвокаты депутатов, в свое время А.ГРЫМЧАК и А.ПАРУБИЙ не голосовали за назначение И.ОТРОШ судьей бессрочно.

В связи с этим судебное заседание тогда было перенесено на 10 июня.

Справка УНИАН. 27 апреля в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами, а также были применены дымовые шашки, в президиум, где находился спикер Владимир ЛИТВИН, бросали яйца.

Прокуратура Киева после этого возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины.

Во время расследования этого дела прокуратура возбудила уголовное дело в отношении народных депутатов Украины Ю.ГРЫМЧАКА и А.ПАРУБИЯ по факту незаконного влияния на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, содеянное лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины).