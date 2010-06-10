Тимошенко: радикально осуждаю повышение возраста выхода на пенсию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что инициативу повысить пенсионный возраст Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ перекладывает сложности преодоления кризиса на плечи граждан.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер БЮТ заявила на пресс-конференции в Житомире.

"Я радикально осуждаю повышение возраста выхода на пенсию людей, поскольку ЯНУКОВИЧ все сложности преодоления кризиса, все сложности экономического становления переводит с плеч большого кланового олигархического бизнеса на плечи рядовых, далеко не богатых граждан", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою позицию лидер БЮТ обосновала тем, что средняя продолжительность жизни в Украине ниже предложенного Президентом пенсионного возраста. "Мужчины в Украине в среднем живут немножко больше 61 года. Как их можно в 65 лет отправлять на пенсию? Как можно женщин, которые уже в 55 лет вследствие тяжелого труда, сложного экологического состояния, необустроенной социальной жизни уже истощены?", - возмутилась она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО считает, что увеличение пенсионного возраста лишит людей возможности, подрабатывая после выхода на пенсию, немного увеличивать свои и так низкие доходы. "Когда человек выходит на пенсию, он может одновременно зарабатывать пенсию и еще работать где-то, подрабатывать, и хотя бы после 55 и 60 лет повысить свои возможные доходы", - отметила она.