Федьдман: новые налоги от Азарова платить будет легко и приятно

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН считает, что Кабинет министров Николая АЗАРОВА в рамках правительственного проекта Налогового кодекса «сделал колоссальный шаг навстречу украинскому предпринимательству».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

«Все самые актуальные наработки депутатов от разных фракций, которые занимаются защитой прав малого и среднего бизнеса - фактически вошли в правительственный проект Налогового кодекса. Это очень правильный, очень грамотный и очень своевременный шаг. Такие налоги платить будет легко и приятно», - в частности говорится в сообщении.

«Я думаю, что предложенная правительством редакция Налогового кодекса будет поддержана в парламенте не менее чем конституционным большинством депутатов», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

В сообщении напоминается, что сегодня Кабинет министров Украины представил новую редакцию Налогового кодекса Украины, где предусмотрено снижение ставок НДС и налога на прибыль, уменьшение количества местных налогов и сборов, модернизация упрощенной системы налогообложения, введение налоговых каникул для отдельных категорий предпринимателей.