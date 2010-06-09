Бютовец поднимает нардепов на защиту «эмоционально незрелых» украинцев

Верховной Раде предлагают запретить создание и деятельность в Украине тоталитарных религиозных сект. А также запретить привлечение несовершеннолетних к деятельности всех без исключения религиозных организаций без разрешения их законных представителей. Соответствующий законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" зарегистрировал в парламенте нардеп от БЮТ Лев Бирюк. Также автор предлагает возмещать вред, нанесенный потерпевшему от опасного психологического влияния тоталитарной религиозной секты “в порядке установленном Гражданским кодексом Украины”.

Тоталитарную религиозную секту нардеп предлагает определить как религиозную организацию, “деятельность которой направлена на нарушение прав и свобод граждан путем использования мер опасного психологического влияния”. И отмечает в объяснительной записке к законопроекту необходимость гарантировать право на психологическую безопасность человека по причине “склонности многих людей к внушаемости, то есть склонности подвергаться психическому влиянию другого человека”. По мнению нардепа, “это предопределяется безволием, недостаточным умственным развитием и незрелостью эмоционально-волевой сферы лица”.

Как примеры тоталитарных сект нардеп приводит такие организации как Церковь объединения (унификации), Церковь сайентологов, Культ сатанизма, Общество трансцендентальной медитации, Белое Братство, деятельность которых построена на контроле поведения “зомбируемого лица”. А также замечает, что влияние на верующих тоталитарных религиозных культов, “отмечается полным подчинением воли и сознания человека. Такая деятельность носит общественно-опасный характер. Привлеченные лица часто используются, как источник личного обогащения основателей подобных религиозных культов, вовлекаются в противоправные действия. Вербовка новых адептов сопровождается действиями, не совместимыми с принципом обеспечения безопасности жизни и здоровья человека”.