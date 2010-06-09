Боделан прилетел в Одессу

7 июня Руслан Боделан снова прилетел в Одессу. По словам его сына Владимира, экс-мэр здесь по личным делам, пишет газета «Сегодня». «Жить он будет в Санжейке, там у него дом. Сколько он пробудет на родине, пока неизвестно. Он еще не осел здесь навсегда и неоднократно будет возвращаться в Россию, в Питер», — рассказал он. Сам Боделан ранее сообщил что в Петербурге планирует довести до конца реконструкцию порта, где он занимает пост замначальника.

Напомним, что экс-мэр Одессы покинул город в 2005 году, после того как против него возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий. В апреле этого года Боделан впервые вернулся на родину, и дело было закрыто. Тогда Боделан говорил, что не намерен участвовать в гонке за кресло мэра Одессы. А политологи отмечали: он скорее поддержит материально одного из сильных кандидатов на этот пост.