Соломенский суд Киева отобрал у Тимошенко право на императивный мандат

Печерский районный суд г. Киева на 13 марта перенес рассмотрение по существу дела о законе об императивном мандате для депутатов местных советов.

Об этом УНИАН сообщил заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

На вчерашнем судебном заседании, продолжавшемся с 11.00 до почти 19.00, судьи рассмотрели ряд заявлений и ходатайств сторон судебного процесса.

В интервью журналистам присутствующий на заседании суда с целью подачи заявления от БЮТ о привлечении к делу его блока как третьей стороны народный депутат Андрей ПОРТНОВ отметил, что это дело касается второй части закона об императивном мандате. То есть, по его словам, речь идет о процедуре регистрации в избирательных комиссиях новых депутатов местных советов, которых должны зарегистрировать вместо тех депутатов, которые были отозваны решением руководящих органов партий или блоков. Именно за разъяснением этой процедуры официально обратилась в Печерский райсуд Центральная избирательная комиссия, которая вместе с другими избирательными комиссиями и высшими руководящими органами политических партий (блоков) получила постановление этого же суда о запрещении совершать какие-либо действия и принимать какие-либо решения об отзыве и досрочном прекращении полномочий депутатов местных советов. (Постановление суда принято в связи с рассмотрением дела по иску депутата Киевсовета Виктора ГРИНЮКА, который решением ІІІ межпартийной конференции Блока Леонида Черновецкого досрочно лишен депутатских полномочий и который просит остановить действие решения конференции – УНИАН)

Кроме того, в пресс-службе Киевсовета УНИАН сообщили, что Соломенский районный суд г. Киева вчера уже дал свое разъяснение по постановлению, которое он вынес накануне. В постановлении Центральной избирательной комиссии запрещается не только лишать мандатов депутатов местных советов, но и регистрировать следующих по списку. „На пункте о регистрации следующих депутатов по списку настаивал Блок Юлии Тимошенко. Регистрация новых депутатов делала бы невозможным защиту конституционных прав депутатов, которых хотели лишить мандатов”, - прокомментировал постановление этого суда О.ДОВГИЙ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Печерский районный суд Киева, рассмотрев исковое заявление депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого В.ГРИНЮКА, запретил осуществлять ряд действий политическим партиям, избирательным блокам политических партий, Центральной избирательной комиссии и территориальным избирательным комиссиям относительно отзыва и досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов на основе закона об императивном мандате. В связи с этим ЦИК приняла протокольное решение обратиться в Печерский районный суд с просьбой разъяснить порядок выполнения Центральной избирательной комиссией этого постановления.