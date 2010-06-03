Карпачева требует эксгумации тела погибшего в милиции студента

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА открыла производство по делу о грубом нарушении сотрудниками Шевченковского отдела милиции Киева прав на жизнь студента Игоря Индило.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека.

"Делом чести прокуратуры и милиции должно стать объективное, всестороннее и в максимально сжатые сроки проведенное расследование этого резонансного дела. Как омбудсман, я буду защищать правду обо всех обстоятельствах этой трагедии и добром имени Игоря Индило", - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

Кроме того, уже сформированы бригады из специалистов Секретариата Уполномоченного по правам человека, которые тщательным образом изучают эту чрезвычайную ситуацию. Они уже провели встречи с родителями погибшего, руководством колледжа, где учился И.Индило, администрацией общежития, многими студентами и др.

Уполномоченный по правам человека предложила родителям погибшего в любое время обращаться к ней в случае нарушения их прав правоохранительными органами.

Н.КАРПАЧЕВА лично контролирует ход дела и готовит представление генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, в котором настаивает на эксгумации тела погибшего студента.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал “1+1” сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента И.Индило в районный отдел милиции Шевченковского района столицы, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

В милиции отметили, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние». При этом в милиции опровергли информацию о том, что смерть студента наступила в результате действий правоохранителей.

28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий сотрудниками Шевченковского райуправления милиции столицы, в котором погиб И.Индило.