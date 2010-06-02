Януковичу уже мало Кабмина: он создает еще один исполнительный орган

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что реализация реформ будет способствовать евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, закрывая заседание Комитета по экономическим реформам, которое состоялось сегодня в Киеве.

В.ЯНУКОВИЧ признал, что период проведения реформ в Украине будет довольно продолжительным.

Он отметил, что предложенная сегодня программа реформ является лишь первым этапом, рассчитанным на четыре года.

«Но во время осуществления этих реформ, во время выполнения наших решений будут возникать вопросы продолжения усовершенствования экономических процессов, разных направлений жизни Украины. И предела этому процессу не будет», - подчеркнул Президент Украины.

По его мнению, на этом пути необходимо выбрать «оптимальную скорость по разным направлениям, которые дают возможность сбалансировано и системно проводить ряд экономических реформ в государстве.

«Осуществление реформ - это также продвижение в направлении нашей европейской интеграции», - подчеркнул глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ поддержал инициативу создать в рамках Комитета по экономическим реформам исполнительный орган и заявил, что его должен возглавить премьер-министр Николай АЗАРОВ.