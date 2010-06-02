Экс-министр юстиции Онищук называет свою дату местных выборов

Выборы местных советов всех уровней должны состояться 29 мая 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал президент Института правовой политики, бывший министр юстиции Николай ОНИЩУК на пресс-конференции в Киеве.

«Единственно верной конституционной датой проведения выборов в местные советы всех уровней является дата 29 мая 2011 года», - сказал Н.ОНИЩУК.

Он заметил, что изменения к Конституции 2004 года продлили полномочия местных советов с 4 до 5 лет. Поэтому правовой анализ говорит о том, что полномочия действующих советов завершаются лишь весной следующего года. При этом Н.ОНИЩУК не согласился с мнением некоторых законодателей, которые считают, что срок полномочий действующих советов 4 года.

Комментируя предложение назначить выборы в местные советы на осень текущего года, Н.ОНИЩУК заметил, что это может стать предметом правовой дискуссии, в том числе в Конституционном Суде и Высшем административном суде.

Н.ОНИЩУК также отметил, что изменения к Конституции 2004 года не предусматривали продления срока полномочий сельских, поселковых и городских председателей, поэтому выборы председателей должны были состояться нынешней весной. Экс-министр считает, что любая дата выборов городских, поселковых председателей, которая будет назначена, - будет уже назначена с нарушением конституционных сроков. Поэтому он считает целесообразным объединить их с выборами в местные советы и провести в мае следующего года.