Служба внутренней безопасности начала «трясти» милицию

Служба внутренней безопасности Министерства внутренних дел Украины начала комплексные проверки соблюдения законности работниками органов внутренних дел.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД.

Под суровый контроль со стороны СВБ подпадают все работники милиции, независимо от должностей, званий, времени службы в ОВД и т. п., подчеркнули в ДСО.