Служба внутренней безопасности начала «трясти» милицию
14:46, 02 июня 2010Политика
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Говорят, под проверку попадают все
Служба внутренней безопасности Министерства внутренних дел Украины начала комплексные проверки соблюдения законности работниками органов внутренних дел.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД.
Под суровый контроль со стороны СВБ подпадают все работники милиции, независимо от должностей, званий, времени службы в ОВД и т. п., подчеркнули в ДСО.
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