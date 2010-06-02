В БЮТ называют циничной идею о продуктовых карточках

Министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ заявляет, что правительство не предусмотрело в государственном бюджете на текущий год средств на поддержку социально незащищенных категорий граждан, и поэтому предлагает ввести «продуктовые» карточки для малоимущих.

Об этом идет речь в переданном УНИАН пресс-службой БЮТ комментарии А.ПАВЛОВСКОГО.

А.ПАВЛОВСКИЙ назвал такие инициативы действующего правительства циничными.

«В то время, когда преступно-олигархические кланы занимаются перераспределением государственной собственности, правительство АЗАРОВА предлагает гражданам все более и более оригинальные идеи – в этот раз предложили ввести продуктовые карточки для малозащищенных. Это верх «оригинальности» и циничности, поскольку в последний раз продуктовые карточки были во время войны, когда была блокада Ленинграда, а еще во время перестройки, когда вся страна круглосуточно стояла в очередях с талонами на сахар», - сказал он.

По мнению А.ПАВЛОВСКОГО, если правительство Н.АЗАРОВА действительно желает помочь малообеспеченным, то оно должно пересмотреть государственный бюджет на 2010 год, и предусмотреть выполнение закона о государственных социальных стандартах, в соответствии с которым помощь социально незащищенным слоям населения должна рассчитываться из размера прожиточного минимума, «а не из какого-то виртуального уровня обеспеченности, и при этом этот уровень меньше на 50% прожиточного уровня».

«Лучше адресно, цивилизовано, по-европейски помогать малообеспеченным, но эта помощь должна выплачиваться деньгами, а не продуктовыми карточками, как в прошлом веке», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 31 мая министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что МинАП предлагает отказаться от государственного регулирования цен на продукты, и выдавать малообеспеченным гражданам «социальные карточки» для приобретения сельскохозяйственной продукции.