В Киеве пикетировали Посольство России в поддержку "Стратегии-31"

Сегодня в Киеве активисты общественных организаций пикетировали Посольство Российской Федерации в Украине в поддержку российских оппозиционеров, отстаивающих право на свободу собраний.

Как сообщил УНИАН председатель столичной организации всеукраинской молодежной общественной организации "Фонда региональных инициатив" Михаил ЛЕБЕДЬ, в акции приняли участие члены ВМОО “Фонд региональных инициатив”, правозащитной общественной организации “Институт "Республика”, профсоюза “Народная солидарность” провели возле здания посольства театрализованную акцию в поддержку российских правозащитников, отстаивающих право на свободу собраний, и 31 числа каждого месяца проводят акции с требованием к руководству РФ придерживаться положения законодательства, гарантирующего право гражданам на мирные массовые акции протеста.

По словам М.ЛЕБЕДЯ, инициированные украинским парламентом изменения к соответствующему закону могут существенно сузить права граждан Украины на проведение мирных акций протеста.

"У нас может произойти то же самое, что сейчас происходит в России, когда власть через милицию карает участников таких мероприятий", - сказал он.

По словам М.ЛЕБЕДЯ, во время сегодняшней акции ее участники разыграли такую сценку: люди в камуфляжной форме, которые олицетворяют представителей правоохранительных органов, разрывали плакаты митингующих.

Справка УНИАН. С лета 2009 года 31 числа каждого месяца (если такое число есть) российские оппозиционеры и правозащитники проводят бессрочную серию гражданских акций протеста в защиту 31-й статьи Конституции РФ (о свободе собраний). Это движение называется «Стратегией-31».