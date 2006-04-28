В сессионном зале Киевсовета находятся посторонние вооруженные люди?

Руководитель фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете Андрей АРТЕМЕНКО заявляет, что в зале, где проходит заседание совета, находится много вооруженных людей, что противоречит законодательству.

Как сказал он корреспонденту УНИАН, «в зале, кроме депутатов Киевсовета и Верховной Рады, присутствует огромное количество вооруженных людей с огнестрельным оружием, большинство из которых могут предпринять попытку достать его…».

По словам А.АРТЕМЕНКО, БЮТ требует, чтобы вход в зал заседаний был разрешен только депутатам Киевсовета и, согласно законодательству Украины, тем лицам, которым разрешено входить сюда.

«Ни в одном законе Украины не предусмотрена возможность, чтобы вооруженная охрана присутствовала на заседании Киевсовета», - сказал А.АРТЕМЕНКО.

Кроме того, по его убеждению, столкновения во время сессии были спровоцированы Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ. «Те потасовки, которые были в зале, были спровоцированы им. Все началось с того, что я подошел к трибуне и передал письменное заявление в секретариат, но мне не дали заявить о предложениях БЮТ о составе счетной комиссии. Я сделал письменное заявление согласно регламенту. И только после того, как мне физически не дали подойти к мэру, все началось», - сообщил он (речь идет о столкновении между депутатами фракций БЮТ и Блока Черновецкого - УНИАН).