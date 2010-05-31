Онопенко увидел на заседании у Януковича полный одобрямс

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО призывает участников заседания рабочей группы по вопросам судебной реформы под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА не заниматься «одобрямсом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ОНОПЕНКО заявил в своем выступлении во время этого заседания, которое проходит в Администрации Президента.

Председатель ВСУ, в частности, подверг критике некоторые положения, предложенные в проекте закона о судоустройстве и статусе судей, который должен быть положен в основу судебной реформы. Так, В.ОНОПЕНКО назвал не соответствующим Конституции предложение образовать еще один высший специализированный суд для рассмотрения гражданских и уголовных дел как кассационную инстанцию.

«Нет стран, где есть сплошная специализация (судов по рассмотрению отдельных видов дел – УНИАН). Специализация, и здесь ученые сидят, это исключение из общего правила», - заявил В.ОНОПЕНКО.

По его мнению, при такой инициативе судебной реформы, вопреки Конституции, в Украине не останется общих судов.

В.ОНОПЕНКО также назвал неконституционным предложенный в законопроекте порядок назначения судей на административные должности.

«Чтобы не «одобрямс» здесь был, а мы несли общую ответственность», - отметил В.ОНОПЕНКО ввиду того, что большинство выступлений участников заседания было одобрительным по предложенной концепции реформы судебной системы.