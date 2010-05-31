В Верховную Раду зашел 73-летний регионал

Центральная избирательная комиссия признала избранными и зарегистрировала двух народных депутатов от Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании ЦИК.

В частности, народными депутатами зарегистрированы Александр КИРИЧОК (№ 217 в избирательном списке) и Леонид ИСАЕВ ().

Новые народные депутаты получили мандаты вместо Алексея КОСТУСЕВА и Сергея ЛАРИНА, которые сложили депутатские полномочия в связи с назначением на ответственные должности (А.КОСТУСЕВ был назначен председателем Антимонопольного комитета Украины, С.ЛАРИН - председателем Кировоградской областной госадминистрации).

Как сообщает Главком, Александр Киричок родился в 1966 году.

В избирательном списке-2007 числится как глава наблюдательного совета донецкого ЗАО «Еврокомплекс». Издание «Контракты» связывает это предприятие с группой «Укрподшипник», а это значит, что Киричка с большой долей вероятности можно отнести к условной «группе Клюева» в Партии регионов.

Леонид Исаев родился в 1937 году на Харьковщине. Кандидат технических наук. Почетный гражданин города Харькова.

18 лет возглавлял Харьковский метрополитен.

В ходе президентских выборов 2004 года – доверенное лицо Виктора Януковича по своему округу.

На выборах-2007 попадает на проходное 131-е место списка Партии регионов. В интервью харьковским СМИ признает, что это стало возможным благодаря протекции со стороны Евгения Кушнарева. В ходе работы парламента прошлого созыва зарегистрировал в аппарате Рады всего два законопроекта, зато один из них напрямую касался дела всей жизни Исаева – проект закона «О метрополитенах».