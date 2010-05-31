В БЮТ боятся, что государство будет жить «под шумок»
Кириленко не хочет принимать бегом
Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО призывает коалицию рассматривать законопроекты, касающиеся реформирования экономики, с соблюдением норм Регламента Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИРИЛЕНКО сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
По его словам, на днях руководители государства заявили, что правительство внесет в парламент законопроекты, касающиеся реформирования всех сфер экономики.
И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ выступает против такой работы ВР, когда «непростые решения и голосования в первом и втором чтении принимаются пакетно и быстро».
«Мы уже принимали изменения в Конституцию, сделали политическую реформу, и сейчас не знаем, как от этого, как говорят, добра избавиться», - отметил он.
«Чтобы не вышло так, чтобы бегом, перед каникулами под шумок, а затем государство под шумок будет жить», - сказал И.КИРИЛЕНКО.