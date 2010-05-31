В БЮТ боятся, что государство будет жить «под шумок»

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО призывает коалицию рассматривать законопроекты, касающиеся реформирования экономики, с соблюдением норм Регламента Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.КИРИЛЕНКО сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, на днях руководители государства заявили, что правительство внесет в парламент законопроекты, касающиеся реформирования всех сфер экономики.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ выступает против такой работы ВР, когда «непростые решения и голосования в первом и втором чтении принимаются пакетно и быстро».

«Мы уже принимали изменения в Конституцию, сделали политическую реформу, и сейчас не знаем, как от этого, как говорят, добра избавиться», - отметил он.

«Чтобы не вышло так, чтобы бегом, перед каникулами под шумок, а затем государство под шумок будет жить», - сказал И.КИРИЛЕНКО.