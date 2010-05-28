Добкин отреагировал на противостояние в парке Горького

Председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН призывает к уравновешенности в решении проблемы строительства транзитной дороги в городском парке культуры и отдыха им. Горького, где возникли противостояния между гражданами и исполнителями работ.

Об этом говорится в заявлении М.ДОБКИНА, размещенном на официальном сайте облгосадминистрации.

«События вокруг строительства транзитной дороги в Харькове через Лесопарк от улицы Сумской до улицы Новгородской заставляют меня как главу областной государственной администрации сделать заявление», - говорится в сообщении.

По словам губернатора, “на протяжении нескольких недель по центральным и местным телеканалам разносятся призывы псевдопатриотов и псевдозащитников природы о будто бы уничтожении вековых лесов парка им. Горького. Должен отметить, что в формулировке таких информационных пассажей немало ошибок. Возможно, они вызваны неосведомленностью людей, которых используют в своих политических планах кучка так называемой оппозиции”.

М.ДОБКИН отмечает прежде всего, что «эта дорога – объект общественного значения, строительство которой внесено в Генеральный план города Харькова. Во-вторых, решение о ее строительстве принято членами исполкома Харьковского городского совета еще в 2005 году. В-третьих, на строительство дороги получены все соответствующие разрешения, включая соответствующие экологические службы, а проект ее строительства одобрен в 2008 году Министерством регионального строительства». Кроме того, считает губернатор, «новая дорога улучшит экологическую ситуацию, поскольку время движения автотранспорта будет сокращено почти вдвое и сократится время простоя автомобилей». Он отмечает, что такое заключение сделала старейшая экологическая организации Украины – Общество защиты природы.

«Обеспокоенность также, - говорится в заявлении, - вызывают провокационные и хулиганские действия со стороны хорошо проплаченных так называемых активистов-экологов и журналистов карманных СМИ. Подстрекая общественность, они уже прибегли к обвинению стражей порядка, которые, выполняя свои прямые обязанности в рамках действующего законодательства, пытаются навести порядок на объекте строительства». При этом губернатор заявил, что «мы поддерживаем правоохранительные органы в их действиях, и в дальнейшем будем способствовать выполнению ими служебных обязанностей качественно и своевременно».

М.ДОБКИН заявил, что «использование маргинальными политическими силами простых людей ради собственных политических дивидендов недопустимо», и призвал «авторов политического шоу прислушиваться к нормам морали и ответственности, а тех, кто является его исполнителями – задуматься об ответственности, которую они будут нести за совершение правонарушений».

По мнению М.ДОБКИНА, строительство дороги от Сумской до Новгородской «должно объединить всех, кто не безразличен к внешнему виду города, претендующему на европейскость, а его дороги стремятся быть качественными и безопасными для передвижения».

Руководитель области заявил: «Мы готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству со всеми общественными организациями Харькова, которые действительно заботятся о его будущем. А тем, кто нарушает Закон – напоминаем, что для них имеем весь инструментарий в рамках действующего законодательства для наказания».

Как сообщал УНИАН, в парке им. Горького с разрешения Харьковского горисполкома продолжается прокладка просеки для дороги, которая, по информации власти, должна решить транспортные проблемы в этом районе города. С начала работ их противники уже больше недели пытаются остановить вырубку деревьев, заявляя, что она ведется незаконно. На просеке разбиты палатки, возле которых круглосуточно дежурят активисты, на деревья поднимаются альпинисты, чтобы помешать вырубке. Периодически на месте событий происходят столкновения.

Сегодня утром милиция задержала защитников парка им. Горького, на территорию вырубки заехала строительная техника. Позже начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА сообщила, что активистов и защитников парка им. Горького, которые были доставлены для составления протоколов в Дзержинский райотдел милиции Харькова, отпущено. По ее словам, защитники парка не оказывали сопротивление работникам милиции и «добровольно сели, спокойно проехали для составления протоколов». Л.ВОЛКОВА опровергла сообщения некоторых СМИ о том, что работники милиции по отношению к протестующим применяли физическую силу.

По словам Л.ВОЛКОВОЙ, сейчас на месте ведения работ в парке дежурят работники милиции, количество которых меняется в зависимости от количества митингующих. Они удерживают активистов от проникновения в зону ведения работ.