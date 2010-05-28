В Киеве - Фестиваль португальского кино

Посольство Португалии в Украине приглашает на Шестой Фестиваль португальского кино 2010, который пройдет в Киеве с 3 по 5 июня.

Пять фильмов фестиваля будут представлены языком оригинала в “Синем зале” и с переводом - в “Красном зале” “Дома кино”. Все ленты имеют субтитры на английском языке.

Пять фильмов, которые были отобраны для показа на Фестивале португальского кино в Киеве, – это работы режиссеров: выдающихся художников и представителей нового поколения, которые в своих работах искусно отобразили новейшие течения современного кинематографа Португалии.

В фильмах переплетается разноплановая тематика: выдумка и реальность, комедия и драма, прошлое и современность. До пересмотра предлагаются ленты, которые отражают современное португальское общество, в котором тысячи украинцев находят свои дома.

Организаторы фестиваля: Посольство Португалии в Украине, Национальный союз кинематографистов Украины, Институт Камоэша, Кинематека Португалии, Музей кино, Институт Кино индустрии, MGN-фильмы.

Открытие фестиваля - 3 июня в 18.30 в “Красном зале”. 3 и 4 июня сеансы начинаются в 18.00 и в 20.00.

Адрес "Дома кино": улица Саксаганского, 6.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайтах «УНИАН» и «Гала-радио».

Программа VI Фестиваля португальского кино 2010.

3 июня 19:00 – “Капитаны апреля”, 2000, драма, 123 мин., Мария де Медеируш.

(Красный зал)

19:00 – “Всегда хорошая”, 2006, драма, 68 мин., Мануел де Оливеира.

(Синий зал)

4 июня

18:00 – “Аппарат, который летает низко”, 2001, научная фантастика, 80 мин., Солвеиг Нордлунд.

(Красный зал)

18:00 – «Анонимное сообщество «Португалия», 2003, драма в стиле экшн, 90 мин., Руи Герра.

(Синий зал)

20:00 – “Всегда хорошая”, 2006, драма, 68 мин., Мануел де Оливеира.

(Красный зал)

20:00 – “Тот любимый месяц август”, 2008, фантастика, 150 мин., Мигел Гомеш.

(Синий зал)

5 июня 18:00 – «Анонимное сообщество «Португалия», 2003, драма в стиле экшн, 90 мин., Руи Герра.

(Красный зал)

18:00 – “Аппарат, который летает низко”, 2001, научная фантастика, 80 мин., Солвеиг Нордлунд.

(Синий зал)

20:00 – “Тот любимый месяц август”, 2008, фантастика, 150 мин., Мигел Гомеш.

(Красный зал)

20:00 – “Капитаны апреля”, 2000, драма, 123 мин., Мария де Медеируш.

(Синий зал).