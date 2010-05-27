Янукович обещал позаботиться о комфорте российских соотечественников

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о подготовке ряда законопроектов, после принятия которых Верховной Радой “русский язык, который является родным для многих граждан Украины, займет надлежащее место в жизни нашего общества”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время встречи с делегацией Международного совета русских соотечественников (МСРС).

В частности, что касается сферы использования русского языка, то глава государства отметил: «Мы последовательно будем реализовывать в Украине европейские ценности относительно защиты прав человека, в том числе – и в языковой политике. За основу мы берем Хартию региональных языков или языков национальных меньшинств».

“Мы сделаем все, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, - чтобы граждане Украины разных национальностей жили комфортно в собственном государстве.

"Мы уже подготовили ряд законопроектов, которые будут последовательно внесены на рассмотрение Верховной Рады. После их принятия русский язык, который является родным для многих граждан Украины, займет надлежащее место в жизни нашего общества", - сказал он.

Глава государства также отметил, что «мы не позволим переписывать историю в угоду политикам, какой бы сложной она не была. Президент подчеркнул, что никто больше не будет побуждать ветеранов Великой Отечественной войны к примирению, потому что это их право, их выбор.

«Мы обязаны сделать все возможное, чтобы молодые поколения нашли что-то объединяющее для себя. Ведь прежняя власть сделала все, чтобы нарушить равновесие в Украине, дестабилизировать ситуацию и поставить государство на грань раскола. Поэтому наша задача – преодолеть этот раскол и объединить общество, объединить государство», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Встреча с Президентом состоялась по инициативе Международного совета российских соотечественников накануне собрания этой организации, которое впервые пройдет в Украине.

Представители Совета отметили, что решения, которые в настоящее время принимает действующий Президент Украины, положительно воспринимаются как ими лично, так и в обществах стран, которые они представляют.

В рамках встречи представители МСРС вручили В.ЯНУКОВИЧУ почетную награду от организации за вклад в развитие сотрудничества с Россией.