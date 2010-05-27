Бывший замгенпрокурора: решения, реабилитирующего Тимошенко, нет

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай ОБИХОД заявляет, что Верховный Суд не принимал решение о незаконности возбуждения уголовного дела против лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом Н.ОБИХОД заявил в интервью, опубликованному в газете "Сегодня"(№ 112 от 27 мая 2010 года).

"Такого решения, ее реабилитирующего, не существует. На самом деле 11 ноября 2005 года ВСУ рассматривал обращения адвоката ТИМОШЕНКО ШВЕЦА с просьбой пересмотреть ранее принятые в 2003 и 2004 годах решения Житомирского областного суда и Верховного Суда Украины, которые подтвердили законность возбуждения Генпрокуратурой уголовных дел против ТИМОШЕНКО. К этому времени дело против ТИМОШЕНКО было уже прекращено (по моему и многих других юристов твердому убеждению - незаконно) в январе 2005 года двумя постановлениями Генпрокуратуры, которые утвердил своей подписью генпрокурор Святослав ПИСКУН", – сказал Н.ОБИХОД.

По его словам, Верховный Суд 11 ноября 2005 года отказал адвокату Виктору ШВЕЦУ в удовлетворении его ходатайства в отношении всех дел, возбужденных ГПУ против Ю.ТИМОШЕНКО. "ВСУ не стал пересматривать судебные решения, принятые, подчеркну еще раз, не в пользу ТИМОШЕНКО, за исключением изменения основания прекращения незначительного эпизода с контрабандой валюты в Запорожском аэропорту, дело по которому было возбуждено СБУ еще в 1995 году", - добавил он.

Н.ОБИХОД подчеркнул, что Верховный Суд в двух своих определениях от 11 ноября 2005 года "лишь упомянул, что дело против Ю.ТИМОШЕНКО ГПУ закрыла обоснованно". "Верховный Суд 11 ноября 2005 года вовсе не подтверждал законность постановлений ГПУ о прекращении дела против ТИМОШЕНКО, поскольку и не рассматривал вопрос о их законности по существу", - отметил экс-заместитель генпрокурора.

По его словам, для принятия решения о незаконности возбуждения уголовного дела необходима более длительная бюрократическая процедура. "Ничего этого не было. Верховный Суд, не рассматривая вопрос о законности решений ГПУ по существу, лишь упомянул, что при принятии Генпрокуратурой решения о прекращении против ТИМОШЕНКО дела были соблюдены требуемые процессуальные формальности, если хотите – внешняя сторона вопроса. Это уж никак не является реабилитацией ТИМОШЕНКО", – заявил Н.ОБИХОД.

Как сообщал УНИАН, 12 мая с.г. Ю.ТИМОШЕНКО вручили копии постановлений о возбуждении против нее уголовного дела об организации покушения на дачу взяток судьям Верховного Суда Украины. Уголовное дело было возбуждено в мае 2004 года и закрыто в январе 2005 года.

15 мая Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что возобновленное против нее уголовное дело по заявлению ее помощника Владимира БОРОВКО по факту организации покушения на дачу взяток судьям Верховного Суда Украины в 2004 году было сфабриковано Службой безопасности Украины.

"Он (В.БОРОВКО) и помощником моим был устроен без моего ведома по поддельным документам. Тогда еще в Службе безопасности Украины этим занимался персонально господин САЦЮК (бывший первый заместитель председателя СБУ Владимир САЦЮК – УНИАН). Устроили все так, чтобы можно было сфабриковать это дело, но оно развалилось, даже не дойдя до суда", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Генеральная прокуратура "сама со стыдом закрыла это дело", а в постановлении о закрытии было четко написано об отсутствии какого-либо состава преступления.

"Когда БОРОВКО начали спрашивать, он сказал, что не помнит, "сколько она мне денег давала". Потом он сказал, что не помнит, каким судьям это нужно передать. Потом он сказал, что это пошло на аптеки для развития его бизнеса… А затем он просто исчез и его никто не смог найти даже для того, чтобы допросить. Сама Генеральная прокуратура закрыла дело, понимая, что оно не имеет никакой перспективы", - подчеркнула лидер БЮТ.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что дело было закрыто до того, как она возглавила правительство.

В то же время, по ее словам, Верховный Суд в 2004 году обязал возбудить уголовное дело против В.БОРОВКО.