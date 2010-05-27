Янукович пообещал десантникам жилье, а Ежель - парашюты

Президент Украины – Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что государство на надлежащем уровне будет финансировать армию и улучшит социальный статус военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая перед личным составом 80-го отдельного аэромобильного полка ВСУ, который он посетил сегодня в рамках рабочей поездки во Львов.

Президент поблагодарил воинов-десантников за службу, которую они несут в нелегких условиях.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию в государстве, правительство Украины будет выделять достаточно средств, чтобы содержать Вооруженные силы и обеспечить надлежащую социальную защиту военнослужащих», - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он сообщил, что сегодня принял решение и дал соответствующее поручение выделить необходимое количество средств на завершение строительства жилья для военнослужащих на территории Львовского гарнизона.

В свою очередь, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ сообщил, что уже в ближайшие дни из госбюджета будут выделены 2 млн. грн. на закупку парашютов и специального снаряжения для военнослужащих аэромобильных войск.