Эксперт: Янукович способен провести оборонную реформу

Ряд экспертов положительно оценивают деловые качества нового Верховного главнокомандующего ВСУ, который “не опаздывает на 4-5 часов” на коллегии Министерства обороны, учитывая эффективность продвижения реформ в Вооруженных силах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили некоторые участники международного круглого стола “Приоритеты реформирования сектора безопасности и обороны в Украине”, который проходит в Киеве в рамках заседания совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы.

По словам директора Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины Виктора КОРЕНДОВИЧА, одним из главных вызовов для проведения оборонной реформы в Украине является обеспечение ее последовательности и преемственности.

“Сейчас состоялись президентские выборы. Я должен сказать, что несмотря на все предвыборные политические заявления – если Партия регионов придет к власти, то изменится политическое направление, изменятся реформы – мы после выборов имеем более стабильную ситуацию. Мы видим, что Вооруженные силы избавились от тех вызовов, которые мы, например, имели предыдущие два года с обеспечением международных учений и все прочее...”, - отметил он.

По убеждению военного эксперта, председателя правления Центра военной политики и политики безопасности Евгения ШЕЛЕСТА, консолидированные действия всех ветвей власти позволяют надеяться на реальное наполнение специального фонда бюджета Минобороны, что, вместе с прогнозируемым экономическим ростом государства должно обеспечить финансовую составляющую сначала стабилизации, а в дальнейшем развития Вооруженных сил Украины.

“Есть Верховный главнокомандующий, который умеет принимать решения и не опаздывать на заседания коллегии Министерства обороны на 4-5 часов, держа руководство Вооруженных сил в “большом зале”, как было раньше”, - также отметил эксперт.

Верховным главнокомандующим ВСУ является Президент Украины.